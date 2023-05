کنگنا رناوت چھوٹے کپڑے پہن کر مندر میں آنے والی خاتون پر برہم ہوگئیں

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے مندر میں کم کپڑے پہن کر آنے والی خاتون کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی شیئر کردیا۔

کنگنا رناوت نے ٹوئٹر پر ایک خاتون کے شمالی ریاست ہماچل پردیش میں ہندوں کے مندر میں شارٹس پہن آنے کو نامناسب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ایک بار میں عیسائیوں کے مقدس شہر ویٹی کن میں ایسے ہی شارٹس اور ٹی شرٹ پہن کر گئی تاہم مجھے کسی چرچ کی حدود میں بھی داخل نہ ہونے دیا گیا اور مجھے ہوٹل دوبارہ جانا کر پورے کپڑے زیب تن کرنے پڑے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسے احمق لوگوں کے لیے سخت قوانین ہونے چاہیے۔

These are western clothes, invented and promoted by white people, I was once at the Vatican wearing shorts and t shirt, I wasn’t even allowed in the premises, I had to go back to my hotel and change…. These clowns who wear night dresses like they are casuals are nothing but lazy… https://t.co/EtPssi3ZZj