رمیز راجہ نے افسانہ و ناول نگار بانو قدسیہ کے گھر کی ٹیوب لائٹس توڑنے کا اعتراف کر لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور موجودہ کمنٹیٹر رمیز راجہ نے افسانہ و ناول نگار بانو قدسیہ کی 92 ویں سالگرہ کے موقع پر انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے گھر کی ٹیوب لائٹس توڑنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ گوگل نے آج ڈوڈل کے ذریعے بانو قدسیہ کو خراج تحسین پیش کر کے ایک انہیں ایک اعزاز بخشا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کے گھر کی ٹیوب لائٹ توڑ دیتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ ٹیوب لائٹ کے ٹوٹنے کے بعد ہم سب خود کو ایک زبردست سی سرزنش کیلئے تیار رہتے تھے لیکن جواب میں ہمیں صرف گرمجوشی کی ایک نظر ملتی تھی اور ہمیں ڈانٹنے کے بجائے پم سے پوچھتی تھیں کہ کیا ہم ٹھیک ہیں۔

