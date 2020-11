پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر فواد احمد کی والدہ کورونا سے انتقال کرگئیں

صوابی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر فواد احمد کی والدہ انتقال کرگئیں۔

کرکٹر فواد احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال کورونا وائرس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی دنیا، اپنی روشنی اور اپنی امید سے محروم ہوگیا۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے والدہ کے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کی ۔

فواد احمد کی والدہ کے انتقال کی خبر پر قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سرفراز احمد، کامران اکمل، محمد نواز ، یاسر شاہ، عامر یامین سمیت دیگر کھلاڑیوں اور مداحوں کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ فواد احمد پاکستانی کرکٹرز جنید خان اور یاسر شاہ کے قریبی عزیز بھی ہیں۔ فواد احمد پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی بھی کرچکے ہیں

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

I have lost My world,Light,Hope,Strength,Power,

and my incredible,Amazing,Strong, Kindhearted n Loving Mother ????????due to Covid, Please Remember her in ur kind prayers, and please kindly take care of each other’s n ur love ones #RIPMUM