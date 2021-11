پاکستانی فاسٹ باؤلرز نے رواں سال ٹیسٹ کرکٹ میں تمام باؤلرز کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹیسٹ کرکٹ میں قومی فاسٹ باؤلرز حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی رواں سال سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باؤلرز بن گئے ہیں۔

شاہین شاہ آفریدی نے اب تک رواں سال ٹیسٹ کرکٹ میں 42 وکٹیں حاصل کی ہیں۔اس فہرست میں بھارت کے روی چندرا ایشون 41 وکٹوں کے ساتھ دوسرے جبکہ 38 وکٹوں کے ساتھ حسن علی تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

