شاہد آفریدی نے تیز ترین سینچری دراصل کس بھارتی کھلاڑی کے بلے سے بنائی تھی؟ سابق کپتان نے انکشاف کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی تیز ترین سنچری ٹنڈولکر کے بلے سے کی تھی۔

ٹوئٹر پر شاہد آفریدی کی جانب سے تھائی لینڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بھارتیوں سے ملاقات کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔

ویڈیو میں شاہد آفریدی کو بھارتی مداحوں کے ساتھ تصاویر بنواتے اور ان سے بات کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

Sports has an international language of love and respect without boundaries. Had some interesting chat about cricket with visitors at a resturant in Thailand which was heart warming???? pic.twitter.com/a4PiIEKsLu