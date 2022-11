"بی ٹی ایس "کے ممبر جنگ کوک نے سپاٹی فائے پر 600 ملین اسٹریمز عبور کر لیں "بی ٹی ایس "کے ممبر جنگ کوک نے سپاٹی فائے پر 600 ملین اسٹریمز عبور کر لیں

سیوئل (ڈیلی پاکستان آن لائن)عالمی شہرت یافتہ جنوبی کورین بینڈ "بی ٹی ایس" کے ممبر جنگ کوک نے فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شاندار پرفارمنس دینے کے بعد ایک اور اہم سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق جنگ کوک مشہور آڈیو اسٹریمنگ سروس اسپاٹی فائے پر اب تک سب سے کم وقت میں 600 ملین اسٹریمز کو عبور کرنے والے پہلے سولو کورین گلوکار بن گئے ہیں۔اس سے قبل "بی ٹی ایس" کے ممبر "آر ایم" اور"وی" نے بھی اتنی ہی تعداد میں اسٹریمز کو عبور کیا تھا لیکن "جنگ کوک" نے یہ سب سے کم وقت میں کر کے دِکھایا ہے۔کورین گلوکار کی اس کامیابی پر ان کے مداح خوشی سے نہال نظر آرہے ہیں۔

JungKook is now the Fastest Korean Soloist to surpass 600M Spotify streams in the history, achieving the milestone without any solo debut and album. Congratulations Jungkook!#Jungkook600MSpotify pic.twitter.com/ph3RzeW0B0 — Jungkook SNS✨️ (@Jungkook_SNS) November 26, 2022

واضح رہے کہ جنگ کوک نے فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شاندار پرفارمنس سے مداحوں کے دل جیت لیےاور تب سے ہی بین الاقوامی میڈیا کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔جنگ کوک ورلڈ کپ کی کسی بھی افتتاحی تقریب میں پرفارم کرنے والے پہلے کورین فنکار ہیں۔

[INFO????] Jungkook becomes the Fastest Korean Soloist in history to surpass 600M streams on his Spotify account and joins IU as the only K-Pop Soloists in history to surpass 600M streams in just one year on Spotify. In response, "Congratulations Jungkook" entered twitter trends. pic.twitter.com/VUxKgMJiUr — JJK Media☆ (@JKMediaUpdate) November 26, 2022