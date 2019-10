گوگل دراصل آپ کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہے؟ معلوم کرنے کا آسان طریقہ جانئے گوگل دراصل آپ کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہے؟ معلوم کرنے کا آسان طریقہ جانئے

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) اب یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں رہی اور ہر کوئی جانتا ہے کہ گوگل اور دیگر ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنے صارفین کا نجی ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کرتی ہیں اور ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ صارفین کی ترجیحات معلوم کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں تاکہ صارفین کی پسند و ناپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں اشتہارات دکھائے جائیں۔ اکثر صارفین اس سوچ میں رہتے ہیں کہ آیا ان کا کس نوعیت کا ڈیٹا گوگل کے پاس محفوظ ہوتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب محض دو کلکس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ میل آن لائن کے مطابق اس مقصد کے لیے آپ اپنی ’گوگل پروفائل‘ کے ’ہوم پیج‘ پر جائیں اورPrivacy and personalisationمیں جا کر Manage your data and personalizationپر کلک کریں۔ اب جو پیج کھلے گا اس پر سکرول کرکے نیچے جائیں اور ad personalizationپر کلک کریں اور یہاں سے Go to ad settingsمیں جائیں۔ یہاں آپ کا تمام محفوظ کیا گیا ڈیٹا آپ کو نظر آ جائے گا۔

آپ اس پیج پر پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوا گا کہ گوگل آپ کی عمر اور جنس کے علاوہ اپنے کے ازدواجی سٹیٹس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ آیا آپ شادی شدہ ہیں، غیرشادی شدہ ہیں یا کسی طرح کے تعلق میں ہیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے متعلق آپ کی پسند، گاڑیوں، کمپیوٹرز، جانوروں وغیرہ سے متعلق آپ کی پسند و ناپسند، آپ کی تعلیم، آپ کس جگہ سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اور کیا خریدتے ہیں، آپ کون کون سے ایونٹس میں شریک ہو چکے ہیں۔ آپ کے اولاد ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے متعلق ہر نوع کی معلومات یہاں موجود ہوں گی جو گوگل نے محفوظ کر رکھی ہوں گی اور ان کی مناسبت سے آپ کو اشتہارات دکھائے جا رہے ہوں گے۔اس پیج پر آپ کسی بھی آپشن پر کلک کرکے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

