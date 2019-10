پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد عمر نے پیمرا کی جانب سے اینکرز کو جاری کی گئی ہدایت کو شدید تنقید کا نشانہ بنادیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اسد عمر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیمرا کی جانب سے اینکروں کو ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے روکنا ایک نہایت ہی انوکھا فیصلہ ہے۔انہوں نے کہا کہ پیمرا افراد بشمول اینکرز پر اظہار خیال کی پابندی لگانے کے بجائے جعلی خبروں کے خلاف کارروائی کرے۔

Amazing decision by pemra to stop anchors to go on any other talk show and express their opinion! Pemra should be doing a better job taking action against completely fake news and not suppressing the right of individuals, including anchors, to express their opinion