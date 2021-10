ایک اور وفاقی وزیر شعیب اختر کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر علی زیدی نےکہا ہے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز نے پی ٹی وی پر ایک متکبر لڑکے کی طرح کا رویہ اپنایا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ انھیں نوکری سے نکال دینا چاہیے اور جب تک وہ شو میں شریک تمام افراد خاص طور پر شعیب اختر سے عوامی سطح پر معافی نہیں مانگتے انھیں پی ٹی وی کی اسکرین پر بلیک لسٹ کر دیا جانا چاہیے۔ ایسے احمقانہ رویے کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے اور قبول نہیں کیا جائے گا۔

Dr.Nauman Niaz acted like an arrogant little brat on PTV last night. He should be fired & blacklisted from PTV screen until he tenders a public apology to all sitting on the show, especially @shoaib100mph

This kind of nonsensical behaviour should & will not be tolerated.