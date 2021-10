”مارٹن گپٹل خطرناک ثابت ہو رہا تھا پھر میں نے ۔۔“نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں کامیابی دلوانے والے حارث روف نے کیا پینترا اپنایا ؟ بتا دیا 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹی 20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے ہیرو حارث رو¿ف نے کہا ہے کہ ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اپنی پرفارمنس سے ملک کو جتوائیں۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹوئٹر اکاو¿نٹ پر حارث رو¿ف کی وڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ بہت یادگار تھا کیوں کہ اس میں میں نے ملک کے لیے پہلی مرتبہ مین آف میچ کا ایوارڈ جیتا، میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اپنی پرفارمنس سے ملک کو جتواوں۔حارث روف نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے دوران جب مجھے بولنگ کا موقع ملا تو ابتدا میں اوپنر بیٹر مارٹن گپٹل خطرناک ثابت ہورہا تھا، وہ نیوزی لینڈ کی رنز لینے کی رفتار کو بڑھا رہا تھا، میں نے مکمل منصوبہ بندی سے اسے بولنگ کرائی اور نتیجہ اچھا نکلا۔

حارث رو¿ف نے مزید کہا کہ ٹی 20 کرکٹ میں تمام کھلاڑی ایک ساتھ اچھا کھیل پیش نہیں کرسکتے، ایک، دو یا تین کھلاڑیوں ہی کی کارکردگی میچ جتواتی ہے، ٹیم میں ہر بولر میچ جتوانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے، سارے بولر ہی اچھی بولنگ کرتے ہیں، جس سے مخالف ٹیم پر دباو¿ بڑھتا ہے اور اس دوران ایک بولر کو وکٹیں مل جاتی ہیں، بھارت کے خلاف شاہین شاہ آفریدی اور نیوزی لینڈ کے خلاف میں نے اچھی پرفارمنس دی، اسی طرح اگلے میں کوئی اور بولر اچھی کارکردگی دکھائے گا۔

Last night's player of the match @HarisRauf14 is delighted with his performance in the crucial match. #PAKvNZ #WeHaveWeWill pic.twitter.com/gpZiGBheL6