چھکے لگا کر قومی ٹیم کو کامیابی دلانے والے آصف علی نیوزی لینڈ کے خلاف گرائو نڈ میں کیا سوچ کر اترے تھے؟ دل کی بات بتا دی

ابوظہبی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سپر 12 مرحلے میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں پاکستان کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے مڈل آرڈر بیٹر آصف علی نے ویڈیو بیان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

پی سی بی کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر آصف علی کا ویڈیو بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں اترا تب ہی سوچ لیا تھا یہاں سے میچ ہر صورت جیت کر جاؤں گا۔

Last night's star performer with the bat @AasifAli2018 reviews his innings and the guidance he received from @realshoaibmalik

