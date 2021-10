محمد عامر اور ہربھجن سنگھ کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ چھڑ گئی،طعنے اور الزامات کی بارش محمد عامر اور ہربھجن سنگھ کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ چھڑ گئی،طعنے اور ...

لاہور (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد فاسٹ بولر محمد عامر اور بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ کے درمیان سوشل میڈیا پر لفظی جنگ شروع ہوگئی۔

پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ہی بھارت کو تاریخی شکست سے دوچارکیا، پھر کیا تھا، محمد عامر اور ہربھجن سنگھ کے درمیان ٹوئٹس کا سلسلہ شروع ہوگیا۔پہلے عامر نے ہربھجن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا 'وہ پوچھنا تھا پاجی نے اپنا ٹی وی تو نہیں توڑا ؟'

hello everyone woh pochna yeah tha @harbhajan_singh paa ji ne TV to ni tora apna koi ni hota hai end of the day its a game of cricket ????.

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 25, 2021

جواب میں ہربھجن نے عامرکی گیند پر چھکا لگانے کی وڈیو شیئر کی اور لکھا کہ 'یہ چھکے کی لینڈنگ تمھارے گھر کے ٹی وی پرتو نہیں ہوئی تھی؟‘

Ab Tum bi bologe @iamamirofficial yeh 6 ki landing tumhare ghar k tv par to nahi hui thi ?? Koi nahi hota hai end of the day it’s a game of cricket as u rightly said ???? https://t.co/XqSnWhg9t3 pic.twitter.com/4IuWpPOpF1

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

اس پر محمد عامر کا جواب آیا ’ آپ کی بولنگ دیکھ رہا تھا جب شاہد آفریدی نے ٹیسٹ کرکٹ میں چار گیندوں پر چار چھکے لگائے تھے۔‘

ہربھجن نے پھر جواب دیتے ہوئے عامر کو فکسنگ کے طعنے دینا شروع کردیے۔

پھرعامر کہاں پیچھے رہتے انہوں نے لکھا 'لگتا ہے پاجی کو برا لگ گیا، بھاگو بھاگو لالا آیا ہے۔‘

اس کے بعد بھی ہر بھجن اور عامر کے درمیان لفظی گولا باری جاری رہی۔

Bare hi dheet ho talking about my past wouldn't change the fact that tumko 3 din pehle moun ki khani pari. and how about your illegal bowling action mate ab nikal or humko WC win karta dekh. walk over tu nhi mila jao Park me walk karo u'll feel better @harbhajan_singh https://t.co/i1dCh7I28c

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 26, 2021

واضح رہے کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔