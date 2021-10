"آپ مجھے آف ایئر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟" پی ٹی وی تحقیقاتی کمیٹی کے فیصلے پر شعیب اختر کا سخت ردعمل

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے پاکستان ٹیلی ویژن (پی ٹی وی) انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ مجھے آف آیئر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟

پی ٹی وی انتظامیہ کی جانب سے ٹویٹ کی گئی تھی کہ نعمان نیاز اور شعیب اختر میں تلخ کلامی کے معاملے پر تحقیقات جاری ہیں، تحقیقات مکمل ہونے تک دونوں شخصیات کو آف ایئر کردیا گیا ہے۔ پی ٹی وی کے اس فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے شعیب اختر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 'یہ تو بالکل ہی مضحکہ خیز ہے۔ میں نے 22 کروڑ پاکستانیوں اور دنیا بھر میں اربوں لوگوں کے سامنے استعفیٰ دیا تھا۔ کیا پی ٹی وی کا دماغ چل گیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں مجھے آف ایئر کرنے والے؟'

Well thats hilarious.

I resigned in front of 220 million Pakistanis & billions across the world.

Is PTV crazy or what? Who are they to off air me? https://t.co/514Mk0c64e