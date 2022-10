زمبابوے کے صدر کے طنز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کرارا جواب دیدیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور زمبابوے کے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو ایک رن سے شکست دیدی جس کےبعد زمبابوے کے صدر نے پاکستان کیلئے طنز سے بھرا ٹویٹ کیا۔

زمبابوے کے صدر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ زمبابوے کی ٹیم نے کیا شاندار فتح حاصل کی ، تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد ۔ آئندہ اصلی مسٹر بین بھیجنا ۔

We may not have the real Mr Bean, but we have real cricketing spirit .. and we Pakistanis have a funny habit of bouncing back :)

Mr President: Congratulations. Your team played really well today. ???? https://t.co/oKhzEvU972