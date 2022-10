ڈیرن سیمی پاکستان کی شکست پر تاحال حیران، پیغام بھی جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ میں صبح اٹھنے تک میں حیران ہوں کہ زمبابوے نے پاکستان کیخلاف رنز کا دفاع کر لیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں سابق ویسٹ انڈین کپتان ڈیرن سیمی نےٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کے خلاف زمبابوے کی جیت کے ایک روز بعد بھی حیرانگی کا اظہار کیا ہے،ٹوئٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈیرن سیمی نے ٹوئٹ کی کہ" صبح اٹھنے کے بعد بھی میں حیران ہوں کہ کس طرح زمبابوے نے رنز کا دفاع کیا، پاکستان کے خلاف جیت زمبابوے ٹیم کی خالصتاًقوت ارادی کی وجہ سے ممکن ہوئی "۔

Waking up this morning still stunned at the manner in which @ZimCricketv defended these runs against @TheRealPCB that was pure Will power by Zimbabwe, they played like a Star Team last night. (Not a team of stars) And deserved to win ????????????????????????