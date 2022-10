کیلیفورنیا(ڈیلی پاکستان آن لائن)"سپیس ایکس "کے مالک ایلون مسک اب ٹوئٹر کے مالک بھی بن گئے، دنیا کے امیر ترین شخص نے ٹوئٹر کا سنبھالتے ہی چیف ایگزیکٹو پراگ اگروال سمیت 3اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کردیا۔

امریکی میڈیا کے مطابق جدید الیکٹرک گاڑیوں کی کمپنی "ٹیکسلا "کے مالک ایلون مسک ٹوئٹر کے دفتر میں منفرد انداز میں داخل ہوئے، ایلون مسک نے ٹوئٹر ہیڈ کوارٹر میں دا خل ہوتے ہوئے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایلن نے اپنے ہاتھ میں بھاری "سنک" اٹھا رکھا ہے ۔

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7