لاہور (آئی این پی) گزشتہ روز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2022 میں زمبابوے کے ہاتھوں پاکستان کی شکست پر اداکار فرحان سعید نے قومی کرکٹ ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ہلکے پھلکے طنزو مزاح کے انداز میں فرحان سعید نے ٹوئٹ کرتے ہوئے شکست کا سہرا پاکستانی مسٹر بین کے سر سجا دیا۔ انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ احمق مسٹر بین، دیکھو تم نے ہمارے ساتھ کیا کردیا ہے۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں یہ بھی تحریر کیا کہ مذاق اپنی طرف، کتنی بڑی حماقت ہے یہ، انتہائی خراب کارکردگی۔

You freaking Mr Bean! See what you did to us.

Jokes aside , what a blunder, poor performance. Well played Zimbabwe #PAKvsZIM