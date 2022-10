ہمیں خیال کی دنیا میں سوالیہ ذہن کے ساتھ داخل ہونا چاہیے ہمیں خیال کی دنیا میں سوالیہ ذہن کے ساتھ داخل ہونا چاہیے

تحریر: ظفر سپل

قسط:16

ان دونوں کتابوں میں ڈیکارٹ نے اپنے فلسفے کی بنیاد ”شک“ پر رکھی مگر یاد رہے کہ یہ سو فسطائیوں والی تشکیک نہیں تھی بلکہ اس تشکیک کی بنیاد ڈیکارٹ نے سائنس کے اس اصول پر رکھی تھی کہ ہمیں خیال کی دنیا میں سوالیہ ذہن کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ”نہ تو ہم اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار۔ ہم غیر جانبدار رہتے ہیں تا آنکہ سچ یا حقیقت یا اصول یا نظریہ ثابت نہ ہو جائے۔“

تو اس کے متجسس ذہن نے محسوس کیا کہ اب تک جو کچھ ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت تک غیر یقینی ہے جب تک اس کو شک کی کسوٹی پر پرکھ نہ لیا جائے مگر اسی دوران اس کو ادراک ہوا کہ ایک ایسی شے موجود ہے جس پر شک کی گنجائش نہیں ہے اور وہ اس کا اپنا وجود ہے اور وہ اس لیے کہ شک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سوچے اور سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ میرا وجود ہو۔ سو، اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ ”میں سوچتا ہوں، اس لیے میں ہوں۔“ (Cogito ergu sum. I think, Therefore I am.)

اب ”سوال“ اور”شک“ پر اپنے فلسفے کی بنیاد رکھنے والا ڈیکارٹ خدا کے وجود کو بلاچون و چراں قبول کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں وجود رکھتا ہوں مگر میرا وجود غیر کامل ہے اور اس بات کا ادراک مجھے اس ہستی نے دیا ہے جو خود کامل ہے۔ اب وہ بات کو بدل کر دوسری طرح کہتا ہے کہ خدا جو کامل ذات ہے، اس کا تصور غیر کامل ذات یا انسان کی ”تخلیق“ ہو ہی نہیں سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا موجود ہے۔

مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس شخص پرجو خدا پر اتنا پختہ یقین رکھتا تھا اوراپنے مسودات چھپنے سے پہلے چرچ سے وابستہ دوست مرسینے کو اس نیت سے بھیجتا تھا کہ وہ ذرا جانچ پرکھ کر بتا دے کہ کہیں اس کے خیالات چرچ کی تعلیمات سے متصادم تو نہیں… تو اسی شخص پر الحاد (Atheism) کا الزام لگایا گیا۔ صرف الحاد کا الزام نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ”بدعتی“ ہے اور مروجہ عقیدوں کے خلاف ہے اور بات یہ ہے کہ ان دنوں ملحد ہونا بھی قابل مذمت تھا مگر بدعتی کو تو ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا ہوا کہ فرانسیسی سفیر نے بروقت مداخلت کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وگرنہ ایک طرف عوامی غیظ و غضب ہوتا اور دوسری طرف عدالتوں میں صفائیاں پیش کرتا ہمارا ”شریف آدمی“ ڈیکارٹ۔

ڈیکارٹ نے ساری زندگی دوہری شخصیت کے تضادات کے ساتھ گزاری۔

وہ تنہائی اور امن و سلامتی کا خواہاں تھا مگر یہی تنہائی جب بیزاری کا روپ اختیار کر لیتی تو وہ سفر کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ ایک طرف تو ایک سچے مفکر کے طورپر وہ کہتا تھا: ”میں اپنے خیالات کی پیروی کروں گا۔ چاہے وہ مجھے جہاں لے جائیں“ مگر دوسری طرف ایک شہری کی حیثیت سے وہ کہتا تھا کہ ”میں اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری کروں گا اوراپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کروں گا۔“

شخصیت کی یہی ثنویت اور دوہرا پن اس کے فلسفے میں بھی در آیا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا 2قسم کی اشیاءسے مل کر بنی ہے… ذہن اور مادہ۔ اب ذہن ناقابل تقسیم اور ناقابل توسیع تھا جبکہ مادہ قابل تقسیم اور قابل توسیع اور فطرت کے اصولوں پر چلنے والا۔ تو پھر ذہن اس جسم کے ساتھ کس طرح تعامل کرتا ہے جو سائنس کے میکانکی اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے؟ ڈیکارٹ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ ذہن اور جسم دماغ کے نچلے حصے میں موجود ”پائی نی ایل گلینڈ“ (Pineal Gland) میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے ڈیکارٹ نے اصل سوال کو نظرانداز کر دیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں تعامل کرتے ہیں؟ سوال تو یہ تھا کہ کس طرح تعامل کرتے ہیں؟

اس سب کے باوجود ایک حوالے سے ڈیکارٹ کی کامیابی اور حاصلات سے انکار ناممکن ہے اور وہ ہے فلسفیانہ خیالات کو سادگی مگر مکمل تفہیم کے ساتھ پیش کرنا… فلسفیانہ خیالات کی ترسیل کا معاملہ ہمیشہ ایک مسئلے کی صورت میں موجود رہا ہے اور وہ یوں کہ کس طرح فلسفے کو اتنی سادگی اور وضاحت سے پیش کیا جائے کہ ہر ایک کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ فلسفے کی تاریخ کے بڑے بڑے ذہن اس حوالے سے بے بس رہے ہیں۔ افلاطون نے اس مسئلے کے حل کے لیے ”ڈنرپارٹی مکالمات“ کا طریقہ کار اپنایا۔ نطشے نے کوشش کی کہ ایسی رواں، دلفریب اور جادو اثر نثر لکھی جائے جو متاثر بھی کرے اور سب کو سمجھ بھی آجائے لیکن ڈیکارٹ کا بیانیہ حقیقتاً سادگی اور تاثیر میں سب سے آگے ہے۔

خیر، ڈیکارٹ کی شہرت اب پورے یورپ میں پھیل چکی تھی اور فلسفیانہ مضامین کی تفہیم کو اپنی سادہ بیانی کے ذریعے آسان بنانے کی وجہ سے وہ اب صرف دانشورانہ حلقوں تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ شاہی خاندان کے افراد تک اس کی کتابوں کو ذوق و شوق اور دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ انہیں میں سے ایک سویڈن کی ملکہ بھی تھی۔

اب وہ ترپن (53) برس کا ہو چلا تھا اور ایمسٹرڈیم (Amsterdam) سے20 میل دور شمال میں سمندر کے کنارے ”ایگمنڈبینن“ (Egmund-Binnen) کی چھوٹی سی اسٹیٹ میں مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے مطالعے کا کمرہ ہشت پہلو تھا جہاں سے باہر باغ کا نظارہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ گھر شاید اسے پسند تھا، اس لیے پچھلے چار سال سے اس نے یہ گھر تبدیل نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ پیرس کا چکر بھی لگا آتا اوراپنے پرانے دوستوں پاسکل (Pascal) اور ہابس (Hobbes) سے تبادلہ خیال کے لیے ملاقاتیں کرتا۔(جاری ہے )

نوٹ :یہ کتاب ” بک ہوم “ نے شائع کی ہے ، جملہ حقوق محفوظ ہیں (ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں )۔