پاک جنوبی افریقہ میچ، عرفان پٹھان بھی ناقص ایمپائرنگ پربول پڑے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے سابق فاسٹ باؤلر عرفان پٹھان نے کہا کہ ایک وائیڈ بال اور ایک ایل بی ڈبلیو کا فیصلہ پاکستان کے حق میں نہیں گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں عرفان پٹھان نے کہا کہ جنوبی افریقا سے میچ میں 2 فیصلے پاکستان کے خلاف گئے۔سابق فاسٹ بولر نے مزید کہا کہ جنوبی افریقا کی قسمت اچھی رہی، ورلڈ کپ کا بہترین میچ ہوا۔

Two calls went against team Pakistan. Wide and LBW. Looks like South Africa got some Luck with solid game this World Cup… #PAKvSA