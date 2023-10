کینیڈا: برٹش کولمبیا میں خالصتان ریفرنڈم کل ہوگا

برٹش کولمبیا (ڈیلی پاکستان آن لائن)کینیڈا کے صوبہ برٹش کولمبیا کے گرونانک سکھ گردوارہ میں انتیس اکتوبر کو خالصتان ریفرنڈم ہوگا۔ ووٹنگ میں ہزاروں سکھوں کی شرکت متوقع ہے۔ یہ وہی گرودوارہ ہےجہاں اٹھارہ جون کو بھارتی حکومت کے اہلکاروں نے علیحدگی پسند سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو درجنوں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ کینیڈین وزیراعظم نے سکھ رہنما کے قتل کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا تھا۔

اس حوالے سے کونسل آف خالصتان کے سربراہ ڈاکٹر بخشیش سنگھ سندھوں نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو سکھ ریکارڈ تعداد میں بھارت کے خلاف اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے فیصلہ سنائیں گے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل نے تحریک خالصتان میں نئی روح پھونک دی ہے،کینیڈین وزیراعظم نے ہمارے خدشات کی تصدیق کر دی ہے کہ بھارت سکھوں کی نسل کشی میں مصروف ہے،اب یہ پوری دنیا پہ عیاں ہے کہ بھارت سکھوں کے قتل عام میں ملوث ہے،ہردیپ سنگھ نجر کی ریاستی قتل کے پر دنیا بھر کے سکھ غم و غصے سے دو چار ہیں۔ ہردیپ سنگھ نجر کو لگنے والی گولیاں ہر سکھ کو چھلنی کر گئی۔ ہر دیپ سنگھ نجر کو لگنے والی بھارت کے تابوت میں آخری کیلیں ثابت ہونگے۔

#KhalistanReferendum will be held in Canadian Province British Columbia tomorrow#RadioPakistan #News pic.twitter.com/vN7Y6uSJ2P