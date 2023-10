طورخم (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت پاکستان نے غیر قانونی مقیم شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کیلئے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے،حکومتی احکامات کے پیشِ نظر طورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 27 اکتوبر کو 5ہزار46 افغان باشندے اپنے ملک گئےجن میں 1241 مرد، 1052 خواتین اور 2753 بچے شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 153 گاڑیوں میں 310 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔

اب تک کل 81ہزار974 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہوچکی ۔ ماہرین کا کہنا ہے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی دونوں ممالک اور خطے کے پائیدار امن کے لئے ناگزیر ہے۔

