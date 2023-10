غزہ میں سیز فائز کے لیے لندن میں ہزاروں افراد ایک بار پھر سڑکوں پر

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی پر زمینی اور فضائی حملوں میں اضافے کے بعد سینٹرل لندن میں فلسطین کے حامی ہزاروں مظاہرین نے مارچ کیا ہے۔

غیرملکی خبرایجنسی کے مطابق مارچ کے شرکا نے برطانوی حکومت سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ڈرون فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی یکجہتی مہم کے زِیراہتمام مارچ کے لیے ایک بڑا ہجوم نکل رہا ہے۔ یہ احتجاج وزیراعظم رشی سوناک کے ڈاؤننگ سٹریٹ دفتر سے گزرنے کے بعد پارلیمنٹ کے ایوانوں کے باہر ختم ہونا تھا۔

اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتیں اس لمحے میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں ہیں،ہم جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے حقوق، زندہ رہنے کا حق، انسانی حقوق، ہمارے تمام حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ حماس کے متعلق نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہے۔

The massive protests happening all over the world in support of a ceasefire in the Gaza, clearly illustrates the dichotomy between the sentiments of the people and the respective governments.



