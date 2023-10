استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترک صدر کا ہے کہ حماس دہشتگرد تنظیم نہیں ، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے۔

استنبول میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کےلیے نکالی گئی ریلی سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیں گے۔اسرائیل 22 روز سے کھلے عام جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، مغربی رہنماؤں نے اسرائیل سے جنگ بندی کرنےکا نہیں کہا۔

ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچھے مرکزی مجرم مغربی طاقتیں ہیں۔ترک عوام لیبیا اور کاراباخ میں دکھائے گئے عزم کی طرح ہی مشرق وسطیٰ میں بھی کھڑی ہوگی۔

❝Israel has been openly committing war crimes for over 22 days❞ ❝We will declare Israel as a war criminal to the world❞ Turkish President Erdogan speaks at 'Great Palestine Meeting,' a pro-Palestine rally in Istanbul https://t.co/pohs2LpveA pic.twitter.com/hCB46ZtjZU

‼️#Turkey’s president #Erdogan called Turks to massively protest against #Israel for #Gaza. He is expected to give a speech at the rally. Reminder that Turkey accused Israel of genocide. The same Turkey that denies the #Armenian genocide. What a circus. pic.twitter.com/eKC8d73Dq9