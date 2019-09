کار انداز پاکستان نے سی ایف اے پاکستان کا صنفی تنوع ایواڈ جیت لیا کار انداز پاکستان نے سی ایف اے پاکستان کا صنفی تنوع ایواڈ جیت لیا

لاہور(پ ر)کار انداز پاکستان نے سی ایف اے سوسائٹی پاکستان کا اعلی ترین ایوارڈ برائے Recognizing Gender Diversity at 'Workplace 2018' ' حاصل کیا۔ ایوارڈ کی تقریب سی ایف اے سوسائٹی پاکستان کا سالانہ اہم ترین ایونٹ ہے اور اس میں مختلف کیٹیگریز کے تحت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اداروں کو اعزازی ایواڈز دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان میں مالیاتی صنعت اور عوام میں سرمایہ کاری کیلئے قابل قدر خدمات فراہم کیں۔ کار انداز پاکستان کی کمپنی سیکریٹری اور ہیڈ آف ہیومن ریسورسز فروا حسنین نے کراچی میں سی ایف اے سوسائٹی پاکستان کی منعقدہ 16 ویں سالانہ ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب میں گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر سے ایوارڈ وصول کیا۔ کار انداز پاکستان کے سی ای او علی سرفراز نے صنفی شمولیت کے فروغ کے لئے کارانداز کے عزم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کار انداز اپنی تمام سرگرمیوں اور تنظیمی سطح پر صنفی مساوات اور خواتین کی اقتصادی خودمختاری کو فروغ دیتاہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کی اقتصادی خودمختاری پر یقین رکھتے ہیں اور ترقیاتی عمل میں ان کے منصفانہ حصہ کو یقینی بنا رہے ہیں جو کسی بھی ملک کیلئے پائیدار اقتصادی و سماجی فوائد کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ کار انداز پاکستان کمپنی کے اندر تمام سطحوں پر ترقی کے لئے تمام عملہ کے مساوی مواقع کے حوالے سے مثال قائم کرنے کیلئے پرعزم ہے۔ کار انداز پاکستان کی کمپنی سیکریٹری اور ہیڈ آف ایچ آر فروا حسنین نے کہا کہ کار انداز میں ہم ایسا کلچر تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو مرد و خواتین کو یکساں مواقع فراہم کرتا ہو۔ آج کار انداز بورڈ میں 50 فیصد، سینئر مینجمنٹ میں 43 فیصد اور پروفیشنل اسٹاف میں 38 فیصد عہدے خواتین کے پاس ہیں۔ 33 فیصد عملہ خاتون منیجر کو رپورٹ کرتا ہے۔ ہم نے خواتین کے لئے کام کی جگہ کو آسان بنانے کے لئے جامع پالیسیوں کو اپنایا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ روائتی مالیاتی ادارے ایسے خلاء کو پُر کرنے کے لئے حکمت عملی کی تیاری میں تذبذب کا شکار تھے جو خواتین کے زیر انتظام کاروباروں کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، کار انداز نے وومن انٹرپرینیور شپ چیلنج کا آغاز کیا جو ملک بھر میں کاروباری خواتین کو کاروباری معاونت کی خدمات اور سرمایہ میں ترقی کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ کار انداز کی مداخلت نے اب تک پاکستان بھر میں 50 سے زائد خواتین کی زیر قیادت چلنے والے کاروباروں کو ترقی کے قابل بنایا۔ کار انداز کا ایک اور قدم فنانشنل انکلوژن آف وومن چیلنج حال ہی میں شروع کیا گیا جو مالی خدمات فراہم کرنے والوں، فن ٹیکس، تحقیقی و مشاورتی فرموں اور دیگر متعلقہ مارکیٹ پلیئرز کو پائلٹ، ٹیسٹ یا مداخلتوں کے پیمانے پر مدد فراہم کرتا ہے جو خواتین کو ایک قابل عمل مارکیٹ سیگمنٹ، ان کی مخصوص ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے اور ان کی مالیاتی شمولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرتا ہے۔ کار انداز نے خواتین کی ڈیجیٹل مالیاتی خدمات کے استعمال اور انہیں درپیش رکاوٹوں پر متعدد تحقیقی اسٹڈیز کا بھی کی ہے۔ ”کسٹمر سیگمینٹیشن فریم ورک۔ جینڈر رپورٹ“ کے عنوان سے ایک اسٹڈی شائع کی گئی اور اس کے سیاق و سباق میں پاکستان میں خواتین کی مالیاتی زندگی کے نفسیاتی پہلوؤں اور طرز عمل کو شامل کیا گیا۔خواتین کے لئے مخصوص ضروریات کی اہمیت کو تسلیم کرنے والی مالیاتی صنعت میں براہ راست حصہ لینے والی دیگر تحقیقوں میں ”Rotating Savings and Credit Associations in Pakistan“ اور ”Financial System Needs of Micro-Enterpreneur Women“ پرتحقیقات شامل ہیں۔ کار انداز ایسے ماڈلز میں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہے جن کا ہدف معاشی طور پر کم آمدن والی متحرک خواتین کے طبقہ کیلئے ڈیجیٹل مالیاتی خدمات ہیں۔ کار انداز پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی مدد، بینکنگ سے محروم آبادی کے لئے مالی سہولت میں اضافہ، شواہد پر مبنی بصیرت کو رائج کرنے اور مالیاتی شعبہ میں جدتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کار انداز پاکستان کو برطانوی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی (ڈی ایف آئی ڈی) اور بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن (بی ایم جی ایف) کا مالی تعاون حاصل ہے۔

