شہباز شریف کے کیس میں کب کیا ہوا؟ علی زیدی نے ٹائم لائن شیئر کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز علی زیدی نے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ان کے کیس کی ٹائم لائن شیئر کی ہے۔

علی زیدی کی جانب سے شیئر کی گئی ٹائم لائن کے مطابق شہباز شریف کی ضمانت میں 5 بار توسیع ہوئی۔ اس ٹائم لائن کے مطابق نیب نے 2 جون کو ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ 3 جون کو اپوزیشن لیڈر نے ضمانت قبل از گرفتاری کرالی۔

17 جون کو عدالت نے شہباز شریف کی ضمانت میں توسیع کردی جس کے بعد 23 جولائی، 18 اگست ، 5 ستمبر اور 23 ستمبر کو بھی ان کی ضمانت میں توسیع ہوتی رہی۔ 28 ستمبر کو ضمانت مسترد ہونے پر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا۔

خیال رہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔

For clarity, below is Shahbaz Sharif’s timeline:

June 2- NAB raids Model Town House

June 3- Shahbaz gets pre-arrest bail

June 17- Bail Extended

July 23- Bail Extended

August 18- Bail Extended

September 5- Bail Extended

September 23- Bail Extended

September 28- Shahbaz Arrested