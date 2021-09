 12سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن کا فیصلہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی ) کی جانب سے ملک بھر میں 12سال اور اس سے زائد عمر کے افرادکی کورونا ویکسی نیشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔

سما جی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سربراہ این سی او سی اسد عمر نے بتایا کہ ملک بھر کورونا ویکسی نیشن کی صورتحال سے متعلق اجلاس کا انعقادہو ا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 12سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ سکولوں میں ویکسی نیشن کے لئے خصوصی مہم چلائے گی تا کہ بچوں کو ویکسی نیشن لگانا آسان ہو۔

In today's NCOC meeting decided to start vaccination of all 12 years and older. Special drive will be run for vaccination at schools to make it easier for children to be vaccinated