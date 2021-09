وسیم اکرم اور شعیب اختر کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹر نے ’NFT‘ کی ڈیجیٹل د نیا میں قدم رکھ دیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر محمد عامر نے بھی ’NFT‘ کی دنیا میں قدم رکھ دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر محمد عامر نے ڈیجیٹل کرئیٹرز کو دعوت دی کہ میرے کرکٹ کیئرئیر کی ہائی لائیٹس کا ٹوکن بنائیں اور اپنی این ایف ٹی کا سفر شروع کریں ۔

Re-live my greatest moments in the form of highly personal NFTs.

My NFT’s will take you on a journey through the highlights of my career and act as

your ticket into the most innovative community in cricket.

Telegram -