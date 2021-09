انضمام الحق کو دل کی تکلیف، پاکستانی اور بھارتی کھلاڑیوں کے نیک خواہشات کے پیغامات

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، چیف سلیکٹر اور لیجنڈری بلے باز انضمام الحق کو دل کی تکلیف کی خبر سامنے آنے پر پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر کے کرکٹرز نے نیک خواہشات کے پیغامات جاری کیے ہیں۔

لیجنڈری باؤلر وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ انضمام الحق کے پیارے دل کو کسی کی نظر لگ گئی۔ بہت فکر ہوئی کہ اتنے پیارے دل والے کو تکلیف ہوئی ، دعا ہے کہ تم ٹھیک ہو کر جلد اپنے پیارے دل سے ہم سب کو اسی طرح خوش کرو گے جیسا تم ہمیشہ کرتےہو۔

بھارت کے لیجنڈری بلے باز سچن ٹنڈولکر کا کہنا تھا کہ انضمام الحق کی صحتیابی کے لیے بہت سی دعائیں، انضمام الحق ہمیشہ سے گراؤنڈ میں ایک فائٹر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انضمام الحق جلد ہی اس صورتحال سے نکل آئیں گے،دعا ہے آپ جلد صحتیاب ہوں.

Wishing you a speedy recovery @Inzamam08. You've always been calm yet competitive, and a fighter on the field.

I hope and pray that you'll come out stronger from this situation as well. Get well soon.