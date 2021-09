دوسری شادی کی خبریں، مولانا طارق جمیل خود میدان میں آگئے، اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف عالمِ دین مولانا طارق جمیل نے اپنی دوسری شادی کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا۔

سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل کی شادی کے حوالے سے افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اس بارے میں کسی یوٹیوب چینل کا تھمب نیل شیئر کیا جا رہا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ’ مولانا طارق جمیل کی دوسری بیوی منظر عام پر آگئی، پہلی بیوی سے جھگڑا، دوسری بیوی سے محبت۔‘

مولانا طارق جمیل نے یہ تھمب نیل شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ’ سوشل میڈیا پر میری دوسری شادی سے متعلق کچھ یوٹیوب چینلز ویوز اور سبسکرائبرز کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، اس بات کا حقیقت سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔‘

Be aware of the false information! Some channels are spreading fake news on social media about my second marriage which has nothing to do with reality. May Allah guide them.#tariqjamil pic.twitter.com/OiPB17Wyqd