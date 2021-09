’مستقبل میں پاکستان اور طالبان کے تعلقات پیچیدہ ہوجائیں گے‘ امریکی سینٹ کام کمانڈر کی بریفنگ، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کیا کہا؟

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ مکینزی نے کہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور طالبان کے تعلقات خراب ہوسکتے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور اس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں وہ بند کمرہ اجلاس میں بریفنگ دیں گے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق امریکی سینیٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو افغانستان سے انخلا کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے جنرل مکینزی نے کہا کہ افغانستان تک فضائی اور زمینی رسائی پاکستان کے ذریعے ہوتی رہی، مستقبل میں طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے تحت طے شدہ شرائط میں سے طالبان نے صرف ایک شرط پوری کی، جو اتحادی افواج پر حملے نہ کرنے کی تھی، افغانستان میں مزید کسی فوجی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

نیوز آور پروگرام کی پروڈیوسر علی روجن کے مطابق سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مکینزی نے سینیٹ سے کہا کہ ’ مجھے یقین ہے کہ امریکہ کے افغانستان کے انخلا کے بعد پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات مزید پیچیدہ ہوجائیں گے، مجھے اس بات کی تشویش ہے کہ امریکی موجودگی کے بغیر طالبان پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔‘

CENTCOM Commander McKenzie: "I believe Pakistan's relationship with the Taliban is going to become significantly more complicated as a result of US withdrawal from Afghanistan." Says more concern Taliban will be moving into Pakistan w/o US presence in Afghanistan