عمان(ڈیلی پاکستان آن لائن ) کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے عمان کے ساحل کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ماہی گیروں کے جہاز سے 85ملین ڈالر مالیت کی ہیروئن ضبط کر لی ہے۔

امریکی بحریہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے عمان کے ساحل کے قریب ماہی گیروں کے جہاز سے 85 ملین ڈالر مالیت کی ہیروئن برآمد کر لی ہے، بیان کے مطابق انٹرنیشنل بارڈ پر ہونے والی یہ اس سال کی سی سب سے بڑی کارروائی ہے جس کے دوران 24سو کلوسے زائد وزن کی ہیروئن ضبط کی گئی ہے،ترجمان کےمطابق 27 ستمبر کو ہونے والی کارروائی میں امریکی نیول میرین سمیت سعودی فورس نے بھی حصہ لیا۔

A @USCG fast response cutter seized an estimated $85 million worth of heroin from a fishing vessel in the Gulf of Oman, Sept. 27, representing the largest illegal drug interdiction in the Middle East by international naval forces this year.

