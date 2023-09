’’ویرات کوہلی میرے داماد جیسا ہے‘‘شاہ رخ خان کا مداح کے سوال پر دلچسپ جواب

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی پر تبصرہ کرتے ہوئے اُنہیں اپنا داماد کہہ دیا۔

شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر اپنے مداحوں کے لیے سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا جس میں اُنہوں نے مداحوں کے دلچسپ سوالوں کے جواب دیے۔

ایک مداح نے شاہ رخ خان سے فرمائش کرتے ہوئے کہا کہ ‘سر! ویرات کوہلی کے بارے میں کچھ بولیں کیونکہ ہر روز ہم ان کے درمیان مداحوں کی جنگی پوسٹس دیکھ رہے ہیں’۔

I love @imVkohli he is like my own and I pray always for his well being….bhai damaad jaisa hai humaara!!! https://t.co/SYB4sRPIqo