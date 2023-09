نریندرا مودی کی عیدمیلاد النبی ﷺ پر مسلمانوں کو مبارک باد

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی وزیراعظم نریندرا مودی نے عیدمیلاد النبی ﷺ کے موقع پر مسلمانوں کو مبارک باد دیدی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر بھارتی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عیدمیلاد النبی ﷺ مبارک ہو، میری دعا ہے کہ ملک میں بھائی چارے اور پیار و یگانگت کی فضا پھلے پھولے، ہر شخص خوش اور صحت مند رہے، عید مبارک۔

واضح رہے کہ بھارتی وزیراعظم مودی ایک جانب مسلمانوں پر ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ہندو انتہا پسندوں کو بھارتی مسلمانوں پر حملوں کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تو دوسری جانب عیدمیلاد النبی ﷺ پر مسلمانوں کو مبارک باد بھی دے رہے ہیں۔

مسلمانوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے چند روز قبل آل انڈیا مجلسِ اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پارلیمنٹ میں مسلم اراکین کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا جائے گا۔

Greetings on Milad-un-Nabi. May the spirit of brotherhood and kindness be furthered in our society. May everyone be happy and healthy. Eid Mubarak!