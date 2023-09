ڈکی بھائی اور مومن ثاقب کی انڈین ویزے مسترد ہونے کی تردید

اسلام آبا د (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا سلیبریٹیز ڈکی بھائی اور مومن ثاقب نے اِس خبر کی تردید کی ہے کہ اُن کے انڈیا کے ویزے مسترد ہو چکےہیں۔

سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ دنوں سے افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ ڈکی بھائی (سعد الرحمان) اور مومن ثاقب کے ورلڈ کپ کے لیے انڈیا کے ویزے مسترد ہو گئے ہیں جس کے بعد دونوں سوشل میڈیا ستاروں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔

مومن ثاقب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا کہ ’یہ خبر چل رہی ہے کہ میرا انڈیا کا ویزا مسترد ہوگیا ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے اُس کے لیے ابھی ایپلائی ہی نہیں کیا۔ میں اس موقع پر فیکٹ چیکنگ اور خبر کی تصدیق کی اہمیت پر بات کرنا چاہوں گا کے کوئی بھی خبر پھیلانے سے پہلے اُس کی مصدقہ ذرائع سے تصدیق کر لیں۔ شکریہ‘

There's news circulating that my Indian visa got rejected. Just to clear the air, I haven't even applied yet! I'd also like to take this opportunity to emphasise on the importance of fact-checking & verifying news from authentic sources before spreading misinformation Thank you

اسی طرح ڈکی بھائی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ’کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ میں نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے لیے انڈیا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا جو کے مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ میں نے اِس ایونٹ کے لیے کوئی ویزا اپلائی نہیں کیا۔ کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے فیکٹ چیک کر لیں۔‘



There are some rumors circulating that I applied for an Indian visa for ICC World Cup 2023 and it got rejected. Please know this is completely FAKE news. I never applied for any visa related to this event. Always check the facts before believing and spreading any news. ????