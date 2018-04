”تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جسے میں۔۔۔“ پا رلیمینٹ میں جھگڑے کے دوران شیریں مزاری نے ہاتھ لگانے سے منع کیا تو عابد شیر علی نے کیا شرمناک ترین جواب دیا؟ فیصل آباد کے لوگوں کو ایسی شرمناک بات بتاتے رہے کہ جان کر آپ بھی توبہ توبہ کر اٹھیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مالی سال 2018-19ءکا بجٹ پیش کرنے کے دوران پارلیمینٹ میں شیریں مزاری، عابر شیر علی اور مراد سعید کے درمیان جھگڑا ہوا جسے ہر ٹی وی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔

جھگڑے کے دوران شیریں مزاری عابد شیر علی سے انگریزی زبان میں ہاتھ نہ لگانے کو بھی کہتی رہیں اور اب ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ عابد شیر علی نے فیصل آباد میں ایک گروہ سے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے ایسی شرمناک ترین بات کہی کہ جان کر آپ بھی توبہ توبہ کر اٹھیں گے۔

صحافی علی سلمان علوی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ” عابد شیر علی نے فیصل آباد میں ایک گروہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب شیریں پارلیمینٹ میں جھگڑے کے دوران چلائیں کہ مجھے ہاتھ مت لگاﺅ، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اب کچھ ایسا ہے جسے میں ہاتھ لگانا پسند کروں گا؟“

So @AbidSherAli tells a crowd in Faisalabad that when @ShireenMazari1 shouted the other day in Parliament not to touch her, I asked if there was anything in her that I would like to touch? Cc:@ImaanZHazir