پاکستان کپ میں عوام کی عدم دلچسپی ، محمد حفیظ میدان میں آگئے، انتظامیہ سے سرعام ایسی اپیل کردی کہ شائقین کرکٹ بھی داد دینے پر مجبور ہوگئے 

لاہور(ویب ڈیسک) پاکستان ون ڈے کپ ٹورنامنٹ میں شائقین کی عدم دلچسپی نے محمد حفیظ کو بھی افسردہ کر دیا، خیبرپختونخوا کے کپتان نے پی سی بی سے سٹیڈیم میں شائقین کی فری انٹری کی اپیل کر دی۔

اسٹار کرکٹر نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اپنے دکھ کو ان الفاظ میں بیان کیا ”فیصل آباد میں جاری پاکستان کپ کے دوران سٹیڈیم میں شائقین کی بہت کم تعداد دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے، پی سی بی سے عاجزانہ اپیل ہے کہ شائقین کو اسٹیڈیم میں فری داخلے کی اجازت دے تاکہ وہ براہ راست میچز سے لطف اندوز ہو سکیں۔

Surprised not to seen much crowd in Pakistan cup matches in faisalabad so far , Humble request to @TheRealPCB to allow free entry to Fans to come & enjoy the matches ????????