سٹوڈنٹ آف دی ایئر 2 کی ہیروئن تارا ستاریا ہوائی جہاز میں بیٹھیں تو ان کا کیا حال ہوا؟ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بھی ہنسی آجائے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہم میں سے بہت سے لوگ اونچائی سے ڈرتے ہیں اسی لیے ہوائی جہاز کے سفر کے دوران دلچسپ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ۔ ایسا ہی ایک دلچسپ واقعہ بالی ووڈ فلم سٹوڈنٹ آف دی ایئر 2 کی ہیروئن تارا ستاریا کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔

دھرما پروڈکشن کے انسٹاگرام اکاﺅنٹ پر اداکارہ تارا ستاریا کی جہاز کے سفر کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں انہیں دعائیں مانگتے دیکھا جاسکتا ہے۔ 23 سالہ اداکارہ جہاز کے سفر کے دوران اتنی خوفزدہ ہو کر دعائیں مانگ رہی تھیں کہ کاسٹ کے دیگر لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے لیکن انہوں نے ساتھ بیٹھے لوگوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور پوری توجہ سے دعا میں مصروف رہی۔

ان دلچسپ لمحات کے دوران کاسٹ کے ایک ممبر نے ان کی ویڈیو بنالی اور تارا کی دعاﺅں پر حیرت کا بھی اظہار کیا۔ ویڈیو بنانے والی خاتون نے ساتھی اداکارہ اننیا پانڈے سے پوچھا کہ تارا کیا کر رہی ہے تو اننیا نے بتایا کہ جہاز کو لگنے والے ہچکولوں سے تارا کو بہت ڈر لگتا ہے ، اس لیے وہ خیریت کی دعا مانگ رہی ہے۔

#TaraSutaria looks so cute as she gets scared of airplane turbulence pic.twitter.com/MuCK0beB5x