'کورونا سے جڑی' ایک نئی بیماری بچوں کی ہلاکت کا سبب بننے لگی؟ انتہائی پریشان کن خبر

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا سے تعلق برطانیہ میں کم سن بچے ایک نایاب بیماری میں مبتلا ہوکر ہلاک ہونے لگے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے نئی پریشانی کا سامناہورہاہے۔سیکرٹری ہیلتھ میٹ ہینکاک کا کہنا ہے کہ صحت مند بچے جن کو صحت کے مسائل کا سامنا نہیں تھاوہ ایک نایاب انفلیمیٹری سینڈروم کا شکار ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں۔سائنسدانوں کے مطابق ان ہلاکتوں کا تعلق کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ19 سے ہو سکتا ہے

کورونا وائرس کے دوران بچوں میں ایک اوربیماری نے ماہرین صحت کو پریشان کردیا۔۔ اس بیماری میں چند بچے تیز بخار اور شریانوں کی سوجن کے ساتھ ہسپتال آئے اور انتقال کر گئے،،ماہرین اس انفلیمیٹری سینڈروم اورکوروناکےباہمی تعلق پرتحقیق کررہےہیں۔

برطانیہ اور امریکا سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ذرائع ابلاغ اس نایاب بیماری سے متعلق اطلاعات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔

سی این این کے مطابق کچھ بچے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہورہے ہیں جن کا تعلق کورونا وائرس سے جڑا ہوا ہوسکتا ہے۔ ی این این کے مطابق متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔

A small but rising number of children are becoming ill with a rare syndrome that could be linked to coronavirus, with reported cases showing symptoms of abdominal pain, gastrointestinal symptoms and cardiac inflammation, UK health experts have warned https://t.co/rYBm5QjGsy