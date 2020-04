بہالپور میں کرونا وائرس مریضوں کیلئے 100بستر پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم بہالپور میں کرونا وائرس مریضوں کیلئے 100بستر پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم

بہاولپور(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سول ہسپتال بہاول پور کے نزدیک کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجہ کے لئے ایک سو بستر پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ ہسپتال میں تمام ضروری طبی آلات اور تمام تر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شوزب (بقیہ نمبر32صفحہ7پر)

سعید نے فیلڈ ہسپتال کا معائنہ کیا اور وہاں پرقائم مختلف شعبہ جات، وارڈ، ایم ایس آفس، استقبالیہ، سکریننگ ایریا اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ اتھارٹی، ڈی ایچ او، فوکل پرسن ڈاکٹر راؤ ذاکر ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ فیلڈ ہسپتال میں لائے جانے والے مریضوں کی سکریننگ کے بعد وارڈز میں منتقل کیا جائے گا۔ یہ وارڈز بین الاقوامی معیار کے مطابق تین رنگوں سبز، پیلا اور لال رنگ کے ہیں۔ جو مریض نزلہ، زکام، گلے میں درد، کھانسی اور جسم میں درد کی شکایت رکھتے ہوں گے انہیں سبز رنگ کے وارد (Mild case of Corona Virus)میں داخل کیا جائے گا۔ جس مریض کو بخار، نزلہ، زکام، گلے میں خارش اور خشک کھانسی ہو گی انہیں فیلڈ ہسپتال کے پیلے رنگ کے وارڈ (Moderate case of Corona Virus)میں ایڈمٹ کیا جائے گا جبکہ جو مریض تیز بخار، نزلہ، زکام، گلے میں خارش/درد، خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہوں گے انہیں فیلڈ ہسپتال میں بنائے گئے لال رنگ کے وارڈ (Severe case of Corona Virus)میں علاج معالجہ کے لئے داخل کیا جائے گا۔ واضع رہے کہ فیلڈ ہسپتال کے قیام سے سول ہسپتال کو مدد حاصل ہو گی۔ فیلڈ ہسپتال میں خواتین اور مرد مریضوں کے لئے علیحدہ علیحدہ وارڈ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مزید بتایا گیا کہ فیلڈ ہسپتال میں ہر شعبہ کے متعلق معلومات، احتیاطی تدابیر اور مفید معلومات پر مبنی لٹریچر آویزاں کئے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور کئے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

قائم