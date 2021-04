شاہین شاہ آفریدی نے وسیم اکرم کا ریکارڈ برابر کردیا

ہرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے 16 میچز میں 50 ٹیسٹ وکٹیں لیکر وسیم اکرم کا ریکارڈ برابر کردیا ہے۔

وسیم اکرم نے بھی ابتدائی 50 وکٹیں 16 ٹیسٹ میچز میں مکمل کی تھیں۔ زمبابوے کے خلاف میچ شروع ہوا تو شاہین شاہ آفریدی کو 50 وکٹیں مکمل کرنے کے لیے دو وکٹوں کی ضرورت تھی تاہم انہوں نے پہلی اننگز میں چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کرکے اہم سنگ میل عبور کرلیا۔تیز رفتاری سے 50 وکٹیں مکمل کرنے والے پاکستانی باؤلرز میں یاسر شاہ پہلے نمبر پر ہیں انہوں نے یہ کارنامہ نو ٹیسٹ میچز میں انجام دیا تھا جبکہ وقار یونس نے 12 ٹیسٹ میچز میں سنگ میل عبور کیا تھا۔

Shaheen Afridi gets to 50 wickets in as many Tests as Wasim Akram ????????#ZIMvPAK pic.twitter.com/SlZnXkn908