مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی ﷺ میں بھی خواتین سیکیورٹی اہلکار تعینات

مدینہ منورہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کی حکومت نے مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی ﷺ میں بھی خواتین پولیس اہلکار تعینات کردیں۔

تاریخ میں پہلی بار خواتین اہلکاروں کو مسجد نبوی ﷺ میں سیکیورٹی پر تعینات کیا گیا ہے۔ ان خواتین کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے وژن 2030 کے تحت مسجد نبوی ﷺ میں تعینات کیا گیا ہے۔

خواتین اہلکاروں کی تعیناتی کا مقصد کورونا ایس او پیز پر عملدرآمد کروانا اور زائرین کو رہنمائی فراہم کرنا ہے۔

#Spotlight: “This is the era of women. Women are now able to join the military,” says Reem Al-Mahjoob, a #Saudi Special Security Forces officer on #Ramadan duty at the Prophet’s Mosque. Meet the ‘guardians of #Madinah’ | https://t.co/FdPHMTOt9X pic.twitter.com/1N4ATvj8I8