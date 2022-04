3 لڑکیوں نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی، ویڈیو وائرل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) پڑوسی ملک بھارت میں تین لڑکیوں نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

ریلوے مسافروں کے درمیان حادثات کافی عام ہیں کیونکہ اکثر مسافر ٹرین لینے میں دیر کردیتے ہیں تو کوئی ٹرین سے اُترنے میں وقت لگا دیتا ہے تاہم ٹوئٹر پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا ہے جوکہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کی ہے۔ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ہوم گارڈ ایک لڑکی کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے جو چلتی ٹرین سے اترتے وقت پلیٹ فارم پر ٹھوکر کھاکر گِرگئی۔جب الطاف شیخ نامی ہوم گارڈ لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو دوسری دو لڑکیوں نے دوسری بوگی سے چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگادی اور وہ پلیٹ فارم پر گِر گئیں۔

Home Guard Altaf Shaikh working @grpmumbai saved the life of a lady passenger who fell down during boarding a suburban train at Jogeshwari station on 16/4/22. He is being rewarded for his presence of mind, alertness & dedication to duty @drmbct @DGPMaharashtra @Dwalsepatil pic.twitter.com/1td8B7YLOp