"یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو دیکھیے گا لوگ ان سے کیا سلوک کرتے ہیں" کیا شیخ رشید احمد ساری صورتحال سے پہلے سے باخبر تھے؟ ویڈیو وائرل

لاہور (ویب ڈیسک) سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو پہلے سے معلوم تھا کہ حرم پاک میں پاکستان کے حکومتی وفد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں شیخ رشید نے حکومتی وفد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ' یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو دیکھیے گا لوگ ان سے کیا سلوک کرتے ہیں'۔ انہوں نے یہ پریس کانفرنس حکومتی وفد کی سعودی عرب روانگی سے قبل پشاور میں کی تھی۔

Sheikh Rasheed Should be booked and Arrested for Planning, Ploting and instigating people for disrespect of the Masjid Nabwi صلی اللّٰہ علیہ وسلم@RanaSanaullahPK#توہین_مسجد_نبوی_نامنظور

pic.twitter.com/x7V1LFheru

— عمیر ملک (@umairiat) April 28, 2022

واضح رہے کہ وزیراعظم شہبازشریف گزشتہ روز 13 رکنی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچے۔بعد ازاں وزیر اعظم اور ان کا وفد روضہ رسول ﷺپر حاضری دینے پہنچا جہاں مسجد نبوی ﷺ کے احاطے میں کچھ افراد نے نعرے بازی شروع کر دی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھاگیا کہ کچھ افراد مریم اورنگزیب اور شازین بگٹی کو گھیرتے ہوئے مسجد نبوی ﷺکے احاطے میں ان کے خلاف چور چورکے نعرے لگاتے ہوئے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔

It was clearly a planned action, sheikh Rasheed like always spilled the beans. #توہین_مسجد_نبوی_نامنظور https://t.co/Hf5LVAqtEm

— وجیہ (@WMS1180) April 28, 2022

دوسری جانب کچھ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کی مسجد نبوی ﷺ آمد پر بعض افراد کی جانب سے نعرہ بازی لگانے کے منصوبے کے پیچھے شیخ رشید کا ہاتھ ہے۔

اس شخص کو فی الفور گرفتار کیا جائے. pic.twitter.com/uVRhy7O396 — صحرانورد (@Aadiiroy2) April 28, 2022

ایک صارف نے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کردیا۔

Where tf is state ????? Arrest Sheikh Rasheed pic.twitter.com/frdkfIyfbE#توہین_مسجد_نبوی_نامنظور — Anoosha | انوشہ (@anoosha_ashfaq) April 28, 2022