شاہ زین بگٹی کے گارڈز کا قاسم سوری پر حملہ بدمعاش وزیروں کے گھٹیا پن کو ظاہر کرتا ہے: علی زیدی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے شاہ زین بگٹی کے گارڈز کا قاسم سوری پر حملہ بدمعاش وزیروں کے گھٹیا پن کو ظاہر کرتا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق آج صبح سویرے کے وقت اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں ہوٹل پر قاسم سوری اور جمہوری وطن پارٹی کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی کا واقعہ پیش آیا تھا۔پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے قاسم سوری کے ساتھ پیش آئے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ شاہ زین بگٹی کے گارڈز کی جانب سے قاسم خان سوری پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔

علی زیدی کا کہنا تھا کہ قاسم سوری پر حملہ ان بدمعاش وزیروں کے گھٹیا پن کو ظاہر کرتا ہے لیکن غنڈہ گردی ہی ہمارے عزم کو مضبوط کرے گی۔

سابق وفاقی وزیر نے سوال بھی اٹھایا کہ بگٹی کے گارڈز کو ایل ایم جی لیے اسلام آباد پولیس کے آس پاس گھومنے کی اجازت کیوں ہے؟

Strongly condemn the attack on @QasimKhanSuri by Shahzain Bugti’s guards. Shows shallowness of these crooked ministers. Hooliganism will only make our resolve stronger!

I wonder why the Bugti guards are allowed to roam around in Islamabad police mobiles showing off their LMGs