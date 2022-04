مسجد نبوی ﷺ میں نعرہ بازی پر پاکستانیوں کی گرفتاری کے دعوے کی حقیقت سامنے آگئی، وائرل ویڈیو دراصل کب اور کہاں بنی؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز مسجد نبوی ﷺ میں شاہ زین بگٹی اور مریم اورنگیزیب کے خلاف نعرے بازی کرنے کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیاہے جس پر پاکستانی بھی رنجیدہ ہیں تاہم اس معاملے کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ہلڑ بازی کرنے والے افراد کو سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیاہے اور ایک ویڈیو وائرل ہو نے لگی تاہم اب اس ویڈیو کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے فی الحال ایسی کسی بھی گرفتاری کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیاہے اور نہ ہی کسی قسم کی پیشرفت جاری کی گئی ہے ، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دو درجن کے قریب لوگوں کو پیچھے ہاتھ باندھ کر ایک ترتیب سے کھڑا کیا گیاہے ، اس ویڈیو کو آج صبح مسجد نبوی ﷺ میں پیش آنے والے واقعہ کے بعد ہونے والی گرفتاریوں کی قراردیا جارہاہے جبکہ ایسا ہر گز نہیں ہے ، یہ ویڈیو گزشتہ سال کی ہے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیاہے وہ پاکستانی ہی ہے لیکن ان پر دھوکہ دہی اور چوری کے الزامات تھے۔ سعودی میڈیا کی جانب سے فراہم کی گئی ویڈیو کے مطابق یہ 24 پاکستانی ہیں جن پر دھوکہ دہی سے 35 ملین ریال سے زائد رقم چوری کرنے کا الزام ہے ، انہوں نے مالی انعامات جیتنے یا بینک تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی درخواست پر مبنی جھوٹے پیغامات کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اکھٹے کیئے ،ان کے قبضہ سے 73 موبائل فون برآمد کیئے گئے ہیں جبکہ 67 ہزار 506 ریال بھی برآمد د ہوئے ،۔

This video has nothing to do with what happened in Madina today. It is from April 2021, when Saudi authorities arrested 24 Pakistani nationals on charges of cybercrime and fraud.

Story link: https://t.co/MkrOZg7o97القبض-على-24-باكستانيًّا-استولوا-على-أكث/. https://t.co/is50NiQq52