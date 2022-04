مدینہ میں شاہ زین بگٹی پر حملے کے خلاف بلوچ نوجوان متحرک، عمران خان کے پوسٹر جلادیئے

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) مدینہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے شاہ زین بگٹی پر حملے کے بعد نوجوان بلوچوں نے عمران خان کے پوسٹر جلادیئے ہیں ۔

واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف گزشتہ روز 13 رکنی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔بعد ازاں وزیر اعظم اور ان کا وفد روضہ رسول ﷺ پر حاضری دینے پہنچا جہاں مسجد نبوی کے احاطے میں کچھ افراد نے نعرے بازی شروع کر دی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جب شاہ زین بگٹی اور مریم اورنگزیب مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوئے تو چور چور کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کے خلاف بلوچ نوجوانوں نے احتجاج شروع کردیا اور عمران خان کے پوسٹر بھی جلائے گئے جن کی ویڈیوز بھی سامنے آگئی ہیں۔

Baloch youth burn posters of imran Khan after Shahzain Bugti attacked in Madinah and the holiest place desecrated by PTI. pic.twitter.com/pbSIl8oav4