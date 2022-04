مسجد نبوی واقعہ میں کتنے پاکستانی گرفتار ہوئے؟ حرمین شریفین انتظامیہ کا بیان سامنے آگیا

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن) حرمین شریفین انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ مسجد نبوی واقعے میں ملوث 5افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے صحن میں پانچ افراد نے پاکستانی خاتون اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور غیر اخلاقی زبان کا استعمال کیا جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے ۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز مسجد نبوی میں وفاقی وزرا کی موجودگی کے موقع پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں کچھ افراد نے چور چور کے نعرے لگائے جب کہ اس نعرے بازی میں پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان کے سابق مشیر صاحبزادہ جہانگیر بھی پیش پیش تھے۔

Haram Security Forces:

“The arrest of 5 people who attacked a woman and her companions of Pakistani nationality with abusive words while they were in the courtyard of the Prophet’s Mosque”