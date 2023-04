چینی اور غیر ملکی صحافیوں کا ”چینی ٹوپیوں کے آ بائی شہر“ کا دورہ چینی اور غیر ملکی صحافیوں کا ”چینی ٹوپیوں کے آ بائی شہر“ کا دورہ

بیجنگ(مانےٹرنگ ڈےسک)حال ہی میں، Xufang International Media of CICG، چائنا انٹرنیشنل پبلشنگ گروپ کے ایشیا پیسیفک کمیونیکیشن سینٹر، اور چنگ ڈاو¿ میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے انفارمیشن آفس نے مشترکہ طور پر ایک انٹرویو تقریب کا انعقاد کیا جس کا موضوع تھا "چنگ ڈاو¿ کی توجہ کو سمجھنا"۔ دیہی بحالی کے موضوع پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ، چین ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ ، روس ، پاکستان ، انڈونیشیا ، جاپان ، جنوبی کوریا ، نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک کے میڈیا رپورٹروں نے جیاو¿ڑو ، چنگ ڈاو¿ ، شانڈونگ میں "ٹوپی شہر" کا دورہ کیا۔ یہ لیجیڑوانگ ٹاو¿ن، جیاو¿ڑو شہر، مشہور "چینی ٹوپیوں کا آبائی شہر" ہے. شہر کی کل آبادی 120،000 ہے ، جن میں سے 30٪ ٹوپیوں سے متعلق صنعتوں سے وابستہ ہیں ، جس کی سالانہ پیداوار 500 ملین ٹوپیاں اور 4 بلین یوآن کی سالانہ پیداوار کی قیمت ہے۔ دنیا کی بیس بال ٹوپیوں کا ایک تہائی یہاں سے آتا ہے۔Qingdao Yaoqing Hat Making Co., Ltd. میں، رپورٹرز نے ٹوپی بنانے کی ترقی اور تاریخ کے بارے میں سیکھا اور ٹوپی بنانے کے عمل کا تجربہ کیا۔ "بال کیپ سادہ نظر آتی ہے، لیکن اسے بنانا آسان نہیں ہے۔ اس میں کل 30 عمل ہوتے ہیں۔ کپڑے کے انتخاب، کاٹنے، سلائی اور شکل دینے کے لیے سخت وضاحتیں ہیں، اور غلطی کو ملی میٹر کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے۔" نمونہ نمائش ہال کے لوہان اپنے بچپن کی بہت سی ٹوپیاں دیکھ کر بہت پرجوش تھا، اس نے ایک کے بعد ایک ٹوپیاں بدلیں اور خوشی سے رقص کیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 1985 میں پہلی ٹوپی بنانے والے انٹرپرائز کی پیدائش کے بعد سے ، لیگیڑوانگ ٹاو¿ن 600 سے زیادہ مکمل زنجیر کے کاروباری اداروں کی ملکیت ہے ، جس نے خام اور معاون مواد کی خریداری ، مصنوعات کے ڈیزائن ، پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ ، اور لاجسٹکس اور نقل و حمل کو مربوط کرنے والا ایک صنعتی میٹرکس تشکیل دیا ہے۔ گاو¿ں میں ہیٹ انٹرپرائزز ہیں" اور صنعت کا پیٹرن "شہر سے باہر جانے کے بغیر صنعت کی تمام رسد اور طلب کو حل کرنے" کا ہے۔ مصنوعات کو مزید برآمد کیا جاتا ہے یورپ، امریکہ، لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں 100 سے زیادہ ممالک اور خطے. اس نے قومی ٹوپی کی صنعت کے لئے پہلی چھ ٹکڑوں والی اسپورٹس ٹوپی کی پیداوار بھی تیار کی ہے۔ قومی معیار". فی الحال ، مقامی منصوبہ بندی اور تعمیر نے 2 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہیٹ لوازمات صنعتی پارک کو مکمل کیا ہے ، اور 15،000 مربع میٹر کا چنگ ڈاو¿ ایس سی او کراس بارڈر ای کامرس انڈسٹریل پارک بنایا ہے۔ "ٹوپیوں کا آبائی شہر" دسیوں اربوں کی سطح کے ساتھ "ٹوپیوں کا مشہور شہر" بننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔

چینی ٹوپیوں