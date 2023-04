فٹبال ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی کے بعد قطر کی قسمت کھل گئی، ایک اور عالمی کپ کی میزبانی مل گئی

دوحہ (ویب ڈیسک) قطر کو فیفا ورلڈکپ 2022 کے بعد ایک اور عالمی کپ کی میزبانی مل گئی۔

باسکٹ بال کی بین الاقوامی گورننگ باڈی فیبا نے جمعہ کو اعلان کیا کہ قطر 2027 کے مینز باسکٹ بال ورلڈکپ کی میزبانی کرے گا، ایونٹ کے تمام میچز دارالحکومت دوحہ میں کھیلے جائیں گے۔

قطر مینز باسکٹ بال کے ایونٹ کی میزبانی کرنے والا مشرق وسطیٰ اور پہلا عرب ملک ہوگا۔

We are delighted to announce that FIBA Basketball World Cup 2027 will be hosted by Doha, Qatar!

