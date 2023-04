اداکار عامر خان کو مودی کی تعریف مہنگی پڑ گئی

نیو دہلی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ عامر خان کو بھارتی وزیراعظم نریندرا مودی کی تعریف مہنگی پڑ گئی۔

’لال سنگھ چڈا‘ کے اداکار نے مودی کے ریڈیو شو ’من کی بات‘ کو کمیونیکشن کی ایک بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔

VIDEO | "It's a very important piece of communication that the leader of the country does with the people, discussing important issues, putting forward thoughts and giving suggestions," says Bollywood actor Aamir Khan at National Conclave on 'Mann Ki Baat @ 100' in Delhi. pic.twitter.com/jrUAawtyAC

عامر خان کے مداحوں کو اپنے پسندیدہ اداکار کے منھ سے مودی کی تعریف پسند نہیں آئی کیوں کہ ایک مرتبہ عامر نے مودی کی حکومت میں خود کو غیر محفوظ قرار دیا تھا۔

نیو دہلی میں شو کی افتتاحی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ یہ شو کمیونیکشن کا بہترین طریقہ ہے کہ ملک کا سربراہ لوگوں سے اہم معاملات پر بات چیت کرتا ہے، اپنے خیالات دیتا ہے، مشورے دیتا ہے اور ان کی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔

Saw Aamir khan Praising PM Modi’s man ki baat today! He is the same person who’s wife felt scared in India & safe in Turkey.

rt cuz nobody will tell you this. pic.twitter.com/qc3RE0Az98